Musica e arte nei luoghi storici del territorio | presentato il 13° Festival Musicale Fanny Mendelssohn

Lunedì 9 marzo, nella Sala Balerari di Palazzo Gambacorti, si è tenuta la presentazione del 13° Festival Musicale Fanny Mendelssohn, dedicato a musica e arte nei luoghi storici del territorio. L'evento ha coinvolto gli organizzatori e i rappresentanti delle istituzioni locali, che hanno illustrato il programma e le date della manifestazione. La conferenza ha segnato l'inizio ufficiale delle attività legate alla rassegna.

E' stato presentato lunedì 9 marzo, nella Sala Balerari di Palazzo Gambacorti, il Festival Musicale Fanny Mendelssohn. Giunto alla sua tredicesima edizione, anche quest'anno il festival propone un ricco programma di concerti con quindici appuntamenti, in calendario dal 27 marzo al 21 maggio, che vedranno protagonisti musica e arte in alcuni dei luoghi storici e di maggior pregio del territorio pisano, tra musei, ville storiche, antichi palazzi e pievi. "Questa è la tredicesima edizione di un festival...