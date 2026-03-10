Torna il Festival musicale Fanny Mendelssohn | quindici appuntamenti con musica e arte nei luoghi storici del territorio pisano

Il Festival musicale internazionale Fanny Mendelssohn torna con la sua tredicesima edizione e propone quindici concerti tra il 27 marzo e il 21 maggio. L’evento si svolge in diversi luoghi storici del territorio pisano e coinvolge artisti provenienti da varie parti. Durante il festival, musica e arte si incontrano in ambienti di pregio, offrendo al pubblico un ricco calendario di appuntamenti.

Il Festival conferma anche quest'anno la propria vocazione: mettere in dialogo artisti provenienti da tutto il mondo e il patrimonio storico-artistico del territorio. Un connubio capace di attrarre un pubblico sempre più ampio, interessato non solo alla musica ma anche alla scoperta delle bellezze architettoniche e paesaggistiche della provincia pisana. Dimore storiche, ville, musei, palazzi e pievi diventeranno così palcoscenici d'eccezione, conferendo agli eventi musicali un'atmosfera unica e suggestiva. Ogni appuntamento sarà arricchito da visite guidate ai luoghi che ospitano i concerti, percorsi culturali e momenti conviviali con degustazioni, offrendo al pubblico un'esperienza culturale completa che unisce musica, storia e territorio.