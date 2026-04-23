Successo Cime Jam e Judo Challenge Il 25 aprile torna il trofeo Liberazione

La settimana appena trascorsa ha visto Uisp Modena protagonista con eventi di rilievo nel pattinaggio e nella Judo Challenge, che hanno riscontrato grande partecipazione. Nel frattempo, si preparano le iniziative in programma per il 25 aprile, tra cui il tradizionale trofeo Liberazione che tornerà a disputarsi il prossimo anno. La stagione si conferma ricca di appuntamenti sportivi e culturali, con un calendario intenso che coinvolge diverse discipline e momenti di commemorazione.

Una settimana divisa tra il weekend scorso, coi grandi successi del pattinaggio e della Judo Challenge, e le iniziative per il 25 aprile, quella che Uisp Modena sta vivendo, in una fase centrale delle sue attività sportive e non. 25 APRILE. Il Trofeo Liberazione, egida Uisp e organizzazione di Modena Atletica, torna al Campo Scuola per la sua 47esima edizione. Le iscrizioni si chiudono oggi, la giornata ospiterà come sempre tantissimi ragazzi e ragazze di tutte le categorie giovanili: lo scorso anno erano stati addirittura 1000. Tra le specialità in gara il getto del peso, il salto in lungo, il salto in alto, il lancio del giavellotto, i 100 metri e i 1500 metri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Successo Cime Jam e Judo Challenge . Il 25 aprile torna il trofeo Liberazione Notizie correlate Liberazione, il 25 aprile la grande bandiera della pace torna in Calvana dopo 23 anniCalenzano (Firenze), 9 aprile 2026 – A 23 anni di distanza la grande bandiera della pace torna in Calvana, per dire ancora una volta no alle guerre. Judo e solidarietà: a Roma torna il Trofeo Peter PanCosa: 23ª edizione del Trofeo Peter Pan di Judo, competizione sportiva solidale per bambini.