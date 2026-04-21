Il 31 maggio si terrà a Fossanova San Marco la storica corsa podistica del Trofeo Liberazione, che quest’anno celebra il suo cinquantesimo anniversario. L’evento, organizzato dalla Polisportiva Quadrilatero, si svolgerà presso il campo sportivo della località, attirando atleti e appassionati di corsa. La manifestazione rappresenta una tradizione consolidata nel panorama locale e si svolge regolarmente da cinque decenni.

Il ‘Trofeo Liberazione’ compie 50 anni. Si tratta dello storico appuntamento podistico, organizzato dalla Polisportiva Quadrilatero, previsto per domenica 31 maggio al campo sportivo di Fossanova San Marco. Un evento patrocinato da Comune e Uisp. I dettagli sono stati presentati ieri nella residenza municipale. All’incontro sono intervenuti Francesco Carità, assessore allo sport, Claudio Carrari, presidente della Polisportiva Quadrilatero, Eleonora Banzi, presidente Uisp Ferrara, Daniele Trevisi, speaker della manifestazione, Sandra Dambrosio, comitato organizzatore Polisportiva Quadrilatero e Filippo Grossato, partner e titolare di Angolo Sport di Rovigo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Podismo: il 31 maggio a Fossanova San Marco. Il Trofeo Liberazione festeggia 50 anni

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