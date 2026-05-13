Ánemos Festival 2026 | a Genova oltre 100 appuntamenti dedicati a benessere e cultura

Dal 15 al 24 maggio, Genova ospiterà Ánemos Festival 2026, un evento dedicato alle arti del benessere e della cultura. La manifestazione prevede più di 100 appuntamenti che si svolgeranno in diversi luoghi della città, tra studi professionali, spazi culturali e il Palazzo della Meridiana. La rassegna si svolge su un periodo di dieci giorni e coinvolge numerosi spazi cittadini.

Torna a Genova Ánemos Festival, il festival diffuso delle arti del benessere e della cultura, in programma dal 15 al 24 maggio con oltre 100 appuntamenti distribuiti tra studi professionali, spazi culturali e Palazzo della Meridiana.Dopo la prima edizione, il festival cresce e amplia la propria.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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