dal 9 al 12 luglio torna nelle terme il telesia for peoples

Dal 9 al 12 luglio si svolgerà nelle Terme il festival “Telesia for Peoples”, giunto alla sua tredicesima edizione. La manifestazione si svolge nella città di Telese Terme e prevede eventi culturali, spettacoli e incontri pubblici. La rassegna è organizzata dall’amministrazione locale e coinvolge diverse associazioni e artisti provenienti da varie regioni. La partecipazione è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito.

Tempo di lettura: 2 minuti Per il tredicesimo anno consecutivo sarà la Città di Telese Terme ad ospitare il “Telesia for Peoples”, l’evento nato da un’idea dell’Associazione italoamericana no profit “Icosit” e della Fondazione Migrantes della Cei, che si svolgerà dal 9 al 12 luglio nel Parco delle Terme. E’ quanto ha deciso il consiglio direttivo dell’Associazione “Icosit” riunitosi a Roma per stabilire calendario e programma. Scopo della manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Telese Terme, della Provincia di Benevento e della Regione Campania, è sensibilizzare l’opinione pubblica su una tematica quanto mai attuale: l’integrazione tra i popoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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