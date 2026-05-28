Arezzo ospita di nuovo la “Scorrida” in Piazza San Domenico, con spettacoli di talento, momenti di divertimento e iniziative benefiche. L’evento si svolge nel centro storico e prevede esibizioni di artisti e attività di raccolta fondi. La manifestazione è rivolta a pubblico di tutte le età e si svolge durante la giornata del 28 maggio. La “Scorrida” torna dopo una pausa, coinvolgendo la comunità locale in un evento di intrattenimento e solidarietà.

Arezzo, 28 maggio 2026 – . Anche quest’anno, in occasione della settimana “Certe Notti ”, torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate aretina: la “Scorrida – Dilettanti allo sbaraglio”, serata di beneficenza organizzata dal Thevenin di Arezzo. L’evento si svolgerà sabato 4 luglio n ella splendida cornice di Piazza San Domenico ad Arezzo e promette ancora una volta emozioni, divertimento e tante risate. Un format ormai consolidato, ideato da Francesco Duranti, che da ben 18 anni porta sul palco talento, simpatia e voglia di mettersi in gioco. Ad accompagnare la serata sarà l ’Orchestra Sarabanda diretta dal maestro Pier Luigi Testi, pronta a dare ritmo e spettacolo alle esibizioni dei concorrenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna ad Arezzo la “Scorrida”: risate, talento e beneficenza in Piazza San Domenico

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