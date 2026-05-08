Napoli protesta in piazza San Domenico contro movida e turismo selvaggio | La città non è un bene di consumo

Circa duecento persone si sono radunate in piazza San Domenico Maggiore a Napoli per una protesta contro la movida rumorosa e il turismo incontrollato. I manifestanti hanno espresso il loro dissenso riguardo all'afflusso di visitatori e alle conseguenze di questa situazione sulla qualità della vita in città. La manifestazione si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione sulla questione della gestione del turismo e del rispetto delle aree pubbliche.

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Circa duecento persone in piazza San Domenico Maggiore a Napoli per protestare contro la movida rumorosa e il turismo incontrollato. Il comitato «Vivibilità cittadina» chiede regole certe. Sono scesi in piazza. E questa volta erano circa duecento. A piazza San Domenico Maggiore, nel cuore del centro antico di Napoli, i residenti esasperati si sono ritrovati per chiedere una stretta sulla movida fracassona, regole certe sul turismo e un’azione ferma di contrasto all’inquinamento sonoro. A organizzare la manifestazione il comitato «Vivibilità cittadina», che da tempo porta avanti la battaglia per il diritto alla qualità della vita nei quartieri storici della città.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, protesta in piazza San Domenico contro movida e turismo selvaggio: «La città non è un bene di consumo» Notizie correlate Napoli, stretta sulla movida: nuove regole e orari per Piazza San DomenicoOrdinanza del sindaco Manfredi valida fino al 24 agosto: limiti agli orari, stop agli eventi notturni e divieto di asporto dopo le 22:30 a Piazza San... Leggi anche: Napoli, le due piazze contro di San Domenico Maggiore: comitati anti movida protestano dopo gestori Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli, sit-in in piazza San Domenico contro l’ordinanza sulla movida: Un provvedimento dannoso; Ordinanza movida, corteo degli abitanti a piazza San Domenico Maggiore: Abbiamo diritto al riposo; Movida rumorosa, 200 residenti del centro storico in piazza: Abbiamo diritto al sonno; Movida centro storico, protesta esercenti. Movida rumorosa, 200 residenti del centro storico in piazza: Abbiamo diritto al sonnoLa protesta a piazza San Domenico Maggiore del comitato Vivibilità cittadina: La salute non è negoziabile. Napoli non può diventare un parco giochi ... napolitoday.it Ordinanza movida, corteo degli abitanti a piazza San Domenico Maggiore: Abbiamo diritto al riposoCorteo di protesta dei comitati degli abitanti a piazza San Domenico Maggiore contro la movida rumorosa. fanpage.it Lo spettacolo 'Arrivano i dunque', giovedì sera all'auditorium San Domenico di Foligno - facebook.com facebook Serata Guido Reni. Apparizione della Vergine a San Domenico e i Misteri del Rosario x.com