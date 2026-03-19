Medici in piazza San Jacopo ad Arezzo domenica 22 marzo

Domenica 22 marzo, nel centro di Arezzo, i medici si riuniranno in piazza San Jacopo per una manifestazione pubblica. L’evento è organizzato da professionisti del settore sanitario che vogliono portare l’attenzione su questioni legate alla professione medica e alle condizioni del sistema sanitario locale. La giornata prevede interventi e momenti di confronto aperti ai cittadini e alle istituzioni.

Arezzo, 19 marzo 2026 – Il centro di Arezzo si trasformerà in una piccola cittadella della salute domenica 22 marzo con “ Medici in piazza ”, giornata di prevenzione sanitaria pubblica che offre visite specialistiche e test diagnostici gratuiti in Piazza San Jacopo con i Lions club aretini, Calcit e operatori del soccorso. Dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30 di domenica i cittadini potranno sottoporsi a screening sanitari senza alcun costo, dalla internistica con valutazione clinica ed ecografica della tiroide a visite con medici di gastroenterologia, neurologia, psichiatria e psicoterapia, pneumologia con esami di spirometria e consigli per contrastare il fumo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Medici in piazza” San Jacopo ad Arezzo domenica 22 marzo Articoli correlati Medici in piazza sabato 7 marzo a San GiovanniArezzo, 4 marzo 2026 – Sabato 7 marzo, il cuore di San Giovanni Valdarno si trasformerà in un grande presidio sanitario all’aperto per l’edizione di... Leggi anche: Napoli in piazza per l’Ucraina, domenica 22 in corteo da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito Aggiornamenti e contenuti dedicati a San Jacopo Argomenti discussi: Firenze - La Nazione. Medici in piazza San Jacopo ad Arezzo domenica 22 marzoArezzo, 19 marzo 2026 – Il centro di Arezzo si trasformerà in una piccola cittadella della salute domenica 22 marzo con Medici in piazza , giornata di prevenzione sanitaria pubblica che offre visit ... lanazione.it Medici in piazza: una giornata dedicata alla prevenzioneSabato 7 marzo in piazza Cavour un’intera giornata dedicata alla prevenzione sanitaria gratuita grazie all’iniziativa dei Lions Club locali, con visite specialistiche, screening e la presenza dei cani ... arezzonotizie.it