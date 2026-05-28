Torna a splendere il capolavoro dell' antica chiesa di Santa Lucia

Il restauro della Madonna del Parto di Jacopo Palma il Giovane è stato completato. L'intervento è stato realizzato dalla Chiesa dei Santi Geremia Profeta e Lucia Vergine Martire in collaborazione con Save Venice, organizzazione non profit americana. L'opera, parte dell'antica chiesa di Santa Lucia, è ora restaurata e visibile. La chiesa riacquista così il suo aspetto originale, dopo interventi di recupero e conservazione.

La Chiesa dei Santi Geremia Profeta e Lucia Vergine Martire, insieme all’organizzazione non profit americana Save Venice, hanno annunciato il completamento del restauro della Madonna del Parto di Jacopo Palma il Giovane. L’intervento, realizzato tra ottobre 2025 e marzo 2026, è stato reso. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Forlì, la storia di Santa Lucia tra architettura e fede anticaA Forlì, la chiesa dedicata a Santa Lucia ha attraversato secoli di storia, conservando elementi architettonici e simboli di fede antica.

C'è un tesoro archeologico sotto l'ex chiesa di Santa Lucia in via ManticaSotto l'ex chiesa di Santa Lucia in via Mantica, a Udine, sono stati scoperti numerosi resti archeologici.