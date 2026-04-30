C' è un tesoro archeologico sotto l' ex chiesa di Santa Lucia in via Mantica

Sotto l'ex chiesa di Santa Lucia in via Mantica, a Udine, sono stati scoperti numerosi resti archeologici. Durante lavori di ristrutturazione, sono emerse decine di sepolture, tra cui tombe in muratura, ossari e fosse comuni. La scoperta ha portato alla luce un importante patrimonio storico, portando alla luce tracce di un passato che si pensava perduto. La zona è ora sotto approfondimento da parte delle autorità competenti.

Il cuore antico di Udine restituisce un pezzo inedito della sua storia. Decine di antiche sepolture, tra tombe in muratura, ossari e fosse comuni, sono riaffiorate dal pavimento dell'ex chiesa di Santa Lucia in via Mantica. La scoperta è avvenuta durante i lavori di scavo per l'ampliamento della.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Venerdì Santo: una preghiera a mano dona luce alla Chiesa di Santa LuciaNel cuore di Reggio Calabria, in occasione del Venerdì Santo, la Chiesa degli Artisti di Santa Lucia accoglie un dono unico: una preghiera... Bari: oggi presentazione digitale di un reperto archeologico Sedute in pietra rinvenute sotto l'altare di una chiesaDi seguito il comunicato: Venerdì 20 febbraio alle 10,30, nell'aula magna della scuola "Eleonora Duse" (strada S.