A Forlì, la chiesa dedicata a Santa Lucia ha attraversato secoli di storia, conservando elementi architettonici e simboli di fede antica. Durante il periodo delle leggi napoleoniche, l’edificio ha resistito alle restrizioni sul culto e alle confische. L’architetto che collaborò con Salecchi alla progettazione del complesso è stato coinvolto nella sua realizzazione, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti. La struttura si presenta ancora oggi come esempio di testimonianza storica e religiosa.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la chiesa a sopravvivere alle leggi di Napoleone?. Chi fu l'architetto che progettò il complesso insieme a Salecchi?. Dove si trovava la vera sede della devozione prima del 1614?. Cosa accadeva tra le botteghe durante la festa della santa?.? In Breve Architetto Giuseppe Merenda progettò la chiesa consacrata il 30 marzo 1702.. Antica chiesa di San Giacomo custodiva le reliquie di San Rufillo dal 1362.. Cinema Orlandini nel 1905 offriva ingressi ai militari a soli 10 centesimi.. Facciata barocca rifatta da Giuseppe Pani nel 1829 con statue dei fratelli Ballanti.. Nel 1614 i Padri Minimi iniziarono la costruzione di una chiesa e di un convento a Forlì, dando vita all’edificio che oggi conosciamo come Santa Lucia in Corso della.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì, la storia di Santa Lucia tra architettura e fede antica

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