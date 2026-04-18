Uomo scomparso e ritrovato cadavere nel fiume Panaro indagini in corso

Un uomo scomparso nella notte è stato ritrovato senza vita nel fiume Panaro questa mattina. Le autorità hanno avviato le ricerche subito dopo la segnalazione del suo mancato rientro a casa, e le operazioni si sono concluse con il ritrovamento del corpo nelle prime ore del giorno. Indagini sono in corso per chiarire le circostanze della morte.

Si sono concluse in tragedia, nelle prime ore di questa mattina, le operazioni di ricerca scattate durante la notte a seguito del mancato rientro a casa di un uomo residente nella zona di Nonantola. Il corpo senza vita del disperso è stato recuperato dalle acque del fiume Panaro, mettendo fine a.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Cadavere nel fiume. Uomo senza identità. Avviate le indaginiSANTA CROCE-SAN MINIATO Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto ieri mattina nel fiume Arno in prossimità del ponte tra Santa Croce e San Donato di... Rieti, ritrovato senza vita un uomo lungo il fiume Velino: era scomparso ieri pomeriggioSi sono concluse nel modo più drammatico le operazioni di ricerca dell’uomo di 70 anni scomparso ieri pomeriggio a Rieti. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ritrovato a Roma l’uomo scomparso da Forte dei Marmi; Trovato morto in un dirupo, era scomparso da oltre due giorni; Terontola, trovato morto l’uomo scomparso lo scorso 9 aprile; Victor Augusto va dal barbiere e scompare: l'appello per ritrovare il 15enne. Successo nella ricerca dell’uomo scomparso a Gioiosa Ionica: ritrovato sano e salvo dopo ore di apprensioneL'uomo scomparso a Gioiosa Ionica è stato ritrovato dopo un'intensa notte di ricerche. Grazie al lavoro dei Carabinieri e del reparto Cacciatori Calabria, è stato possibile portarlo in salvo. lamilano.it Ritrovato l’uomo scomparso stamattina mentre cercava asparagiÈ stato rintracciato dopo molte ore di ricerche l’uomo originario di Solarino di cui non si avevano notizie da stamattina. Secondo quanto appreso l’uomo sarebbe stato ritrovato nelle campagne nei ... siracusanews.it "Il 2 aprile è crollato il ponte sul Trigno, mio padre era lì. E da quel giorno è sparito nel nulla". L’appello pubblicato sui social da Angelica, la figlia di Domenico Racanati, l'uomo di 53 anni scomparso il 2 aprile scorso nel crollo del ponte sul Trigno, nella zona di - facebook.com facebook Uomo scomparso, ricerche in corso ad Aosta. Nella zona di Saumont #ANSA x.com