Ilkhan ha firmato un rinnovo di contratto fino al 2027. Da gennaio, il centrocampista ha dimostrato le qualità viste quattro anni fa, con prestazioni che uniscono tecnica e determinazione. La società ha deciso di prolungare l’accordo, confermando il suo ruolo nel team. Ilkhan, classe 2000, ha giocato regolarmente in questa stagione, contribuendo con assist e pressing. La firma arriva dopo un periodo di continuità nelle sue prestazioni.

Un prolungamento conquistato sul campo. Il Torino ha esercitato l’opzione per l’estensione del contratto di Emirhan Ilkhan fino a giugno 2027. La scelta rispecchia la stagione vissuta dal centrocampista turco, che tra campionato e Coppa Italia è riuscito a mostrare le qualità fatte intravedere da ragazzino, ma che per motivi diversi non era ancora riuscito a confermare con continuità. Quando arrivò a Torino nell’estate del 2022, Ilkhan era appena diciottenne. Venne acquistato per 4,5 milioni dal Besiktas, il club in cui era cresciuto. Si definiva un centrocampista box to box, firmò un quadriennale con opzione sul 2027. Partì a razzo, esordì alla prima di campionato e alla quinta contro il Lecce fu titolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torino, per Ilkhan una stagione convincente in regia: prolungato il contratto al 2027

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

E' sempre più l'Inter di Chivu: stipendio da top e contratto prolungato sino al 2029L'allenatore dell'Inter ha firmato un nuovo contratto che lo legherà alla società fino al 2029.

Torino, finalmente Ilkhan: idee, ritmo e assist per il play d'attacco granataA Torino, il nuovo acquisto Ilkhan ha fatto il suo debutto ufficiale, portando ritmo e assist alla squadra.

Temi più discussi: ?lkhan, contratto sino al 2027; Calcio: Torino; nuovo contratto per Ilkhan, scadenza nel 2027; Torino, UFFICIALE: esercitata l'opzione per il prolungamento fino al 2027 per Ilkhan; UFFICIALE – Torino, arriva il rinnovo per Ilkhan: il comunicato e i dettagli del contratto.

Il #Toro non può più fare a meno di #Ilkhan: il primo passo per blindare un talento Il peso mediatico di cui parlava #DAversa si accompagna a un risultato concreto sul campo: primo passo compiuto da parte del #Torino #ToroNews #TorinoFc #Torino ? L x.com

Torino, per Ilkhan una stagione convincente in regia: prolungato il contratto al 2027Un prolungamento conquistato sul campo. Il Torino ha esercitato l’opzione per l’estensione del contratto di Emirhan Ilkhan fino a giugno 2027. La scelta rispecchia la stagione vissuta dal ... msn.com

UFFICIALE - Torino, scatta il rinnovo per IlkhanScatta il rinnovo in casa Torino, dove Ilkhan ha prolungato il proprio contratto sino al 2027. Il club granata ha attivato l'opzione per il 30 giugno del prossimo anno, nuova data di scadenza dell'acc ... fantacalcio.it