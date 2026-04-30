A Torino, il nuovo acquisto Ilkhan ha fatto il suo debutto ufficiale, portando ritmo e assist alla squadra. Nel match contro l’Inter, il giocatore turco ha dimostrato buoni movimenti e precisione nei passaggi. Ora ha ancora quattro partite a disposizione per integrarsi e contribuire alla crescita del team in vista delle prossime competizioni.

Un’occasione sfruttata in pieno. Emirhan Ilkhan è stato uno dei migliori giocatori del Torino nel pareggio di domenica contro l’Inter. Suo l’unico bagliore granata di un primo tempo piuttosto stinto, uno scavetto di destro dalla trequarti che ha spiazzato la difesa nerazzurra e ha pescato in piena area di rigore Giovanni Simeone, incapace poi di concludere a rete in acrobazia. Suo, nella ripresa, il delizioso assist confezionato ancora per il Cholito, che questa volta ha battuto Sommer e ha aperto la rimonta granata verso il 2-2. Al di là di questi due squarci, Ilkhan ha convinto nell’arco dei novanta minuti e soprattutto nella ripresa, quando non ha avuto timore di alzarsi e di garantire palleggio, ritmo, avanzamento e idee buone alla manovra granata.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torino, finalmente Ilkhan: idee, ritmo e assist per il play d'attacco granata

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Si parla di: La rassegna stampa di oggi, giovedì 30 aprile 2026.

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