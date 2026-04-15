L'allenatore dell'Inter ha firmato un nuovo contratto che lo legherà alla società fino al 2029. Il suo compenso annuale potrà raggiungere i 5 milioni di euro e il contratto prevede anche un ruolo da manager. La decisione arriva dopo una serie di successi e rafforza la posizione del tecnico all’interno del club. La firma rappresenta una conferma della volontà di proseguire insieme a lungo termine.

Quando sembrava dentro a una centrifuga, sballottata tra la cinquina dei parigini e la fuga araba di Simone Inzaghi, proprio lì l’Inter ha premuto il tasto off: basta rumore, finestre chiuse, silenzio per dare ordine ai pensieri. Il club nerazzurro ha tenuto la barra dritta, senza ascoltare le sollecitazioni esterne e concentrandosi solo sulle necessità interne: dieci mesi fa la scelta di puntare su Cristian Chivu, dopo i primi tentennamenti, è stata una risposta razionale dentro a una tempesta emotiva. Rinnovarla adesso, dopo un anno di matrimonio felice e conferme reciproche, con il profumo di scudetto che si spande nell’aria, sarà il prossimo passo: con il tricolore, in allegato per il romeno arriverà anche un contratto da top.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E' sempre più l'Inter di Chivu: stipendio da top e contratto prolungato sino al 2029

Leggi anche: Yildiz blindato dalla Juventus con un contratto da top player: avrà lo stipendio più alto della rosa

Nuovo contratto scuola, le tabelle degli aumenti: per i docenti sino a 185 euro in più al meseIl nuovo contratto dei prof garantirà grazie alle risorse stanziate dal governo un aumento medio mensile lordo degli stipendi di 143 euro.