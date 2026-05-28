Torino cadavere nel fiume Dora | indagano i carabinieri
A Torino, un uomo non identificato è stato trovato morto nel fiume Dora, lungo Dora Firenza, vicino a Corso Regio Parco. Il corpo è stato recuperato questa mattina dai carabinieri, che hanno avviato le indagini senza ancora aver stabilito le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e l’accertamento dell’identità. Nessuna informazione aggiuntiva è stata resa nota al momento.
Giallo a Torino, dove il cadavere di un uomo, non identificato, è stato ripescato questa mattina nel fiume Dora, lungo Dora Firenza, all’angolo di Corso Regio Parco. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Sono in corso gli accertamenti della scientifica, sul posto anche il medico legale. Al momento non si hanno ulteriori dettagli su quanto accaduto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Torino, ripescato cadavere nel fiume Dora
Trovato un cadavere nel fiume Dora Riparia a Torino, ripescato dai vigili del fuocoUn corpo senza vita è stato recuperato questa mattina dai vigili del fuoco nel fiume Dora Riparia, nel capoluogo piemontese.
Temi più discussi: Tragedia a Torino Centro: professore caduto dalla finestra di una scuola, morto; La storia di Daniele Ughetto Piampaschet, lo scrittore che raccontò l'omicidio di Anthonia Egbuna in un romanzo; Chi è Daniele Ughetto Piampaschet, lo scrittore killer che uccise una 18enne e lo raccontò in un libro; L’allarme e le ricerche, poi la triste scoperta: ritrovato cadavere nella grotta dello Svizzero.
Cadavere nella Dora Riparia, trascinato dalla corrente è stato recuperato all’altezza di via Rossini lastampa.it/torino/2026/05… @LaStampa x.com
Trovato un cadavere nel fiume Dora Riparia a Torino, ripescato dai vigili del fuocoUn cadavere è stato ripescato intorno alle 10.30 di giovedì 28 maggio nelle acque della Dora Riparia a Torino. L'intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco è avvenuto nella zona del ponte di via ... torinotoday.it
Cadavere ripescato nella Dora a Torino: indagini in corso in corso Regio ParcoDrammatico ritrovamento a Torino: ripescato il cadavere di un uomo nella Dora tra lungo Dora Firenze e corso Regio Parco. Indaga la SIS. ilrisveglio-online.it
La Stampa Torino. . Nella rete della complessiva riforma della legge del 1992 sulla caccia finisce intrappolato anche lo stambecco, animale simbolo del Piemonte e di fatto protetto dal 1821. Ma allora rimanevano circa cento esemplari in tutto l'arco alpino – ri facebook