Torino cadavere nel fiume Dora | indagano i carabinieri

Notizia in breve

A Torino, un uomo non identificato è stato trovato morto nel fiume Dora, lungo Dora Firenza, vicino a Corso Regio Parco. Il corpo è stato recuperato questa mattina dai carabinieri, che hanno avviato le indagini senza ancora aver stabilito le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e l’accertamento dell’identità. Nessuna informazione aggiuntiva è stata resa nota al momento.