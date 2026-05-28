Torino cadavere nel fiume Dora | indagano i carabinieri

Da lapresse.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Torino, un uomo non identificato è stato trovato morto nel fiume Dora, lungo Dora Firenza, vicino a Corso Regio Parco. Il corpo è stato recuperato questa mattina dai carabinieri, che hanno avviato le indagini senza ancora aver stabilito le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e l’accertamento dell’identità. Nessuna informazione aggiuntiva è stata resa nota al momento.

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Giallo a Torino, dove il cadavere di un uomo, non identificato, è stato ripescato questa mattina nel fiume Dora, lungo Dora Firenza, all’angolo di Corso Regio Parco. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Sono in corso gli accertamenti della scientifica, sul posto anche il medico legale. Al momento non si hanno ulteriori dettagli su quanto accaduto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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