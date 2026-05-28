Tor San Lorenzo ricorda Nahid Miah | una cerimonia per il benzinaio ucciso durante una rapina

Ieri nel tardo pomeriggio si è tenuta una cerimonia a Tor San Lorenzo in ricordo di Nahid Miah, il benzinaio di 36 anni ucciso durante una rapina al distributore di via delle Pinete. La commemorazione ha coinvolto familiari e amici, che hanno ricordato la vittima a un anno dall'omicidio. Nessuna altra persona è stata ancora condannata per l'evento.

Ardea, 28 maggio 2026 – Si è svolta ieri nel tardo pomeriggio la commemorazione per il primo anniversario della morte di Nahid Miah, il cittadino bengalese di 36 anni ucciso con un fendente mentre era sul posto di lavoro, al distributore di benzina Toil di via delle Pinete, a Tor San Lorenzo, Ardea. La cerimonia si è tenuta nella piazza di Tor San Lorenzo con la partecipazione di diversi cittadini, politici ed ex politici intervenuti a titolo personale. Tra loro l’ex consigliera Anna Maria Tarantino, l’ex vice sindaco Alfredo Cugini e l’avvocato Alessandra Cantore, che fin dal primo momento segue in tribunale le vicende legali della famiglia, curando gli interessi della vedova e dei figli della vittima. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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