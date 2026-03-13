Tor San Lorenzo intestazione fittizia di 45 veicoli | denunciata una donna

I carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno denunciato una donna per aver intestato fittiziamente 45 veicoli. L'operazione è stata condotta a seguito di controlli mirati nella zona di Tor San Lorenzo. La donna è stata identificata come responsabile dell'illecito. Le verifiche hanno consentito di scoprire la presenza di veicoli intestati in modo fraudolento.

Ardea, 13 marzo 2026 – I carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, al termine di mirate attività di accertamento, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Velletri una 49enne domiciliata ad Ardea, già nota alle forze dell’ordine, ritenuta gravemente indiziata dei reati di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale e intestazione fittizia di veicoli. Le indagini, avviate a seguito di verifiche amministrative e successivi approfondimenti investigativi, hanno consentito di accertare che la donna avrebbe indotto in errore pubblici ufficiali operanti presso agenzie di pratiche automobilistiche e operatori del Pubblico Registro Automobilistico (P. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

