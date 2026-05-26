Tor San Lorenzo minaccia il cassiere con un coltello e tenta la rapina | fermato

Un uomo di 23 anni è stato fermato dai carabinieri di Marina Tor San Lorenzo con l’accusa di aver tentato di rapinare un cassiere minacciandolo con un coltello. Il sospetto, di origine magrebina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. L’intervento dei militari è avvenuto il 26 maggio nella zona di Tor San Lorenzo.

Ardea, 26 maggio 2026 – I carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino magrebino di 23 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, ritenuto gravemente indiziato del reato di tentata rapina. L’attività dei militari è partita dalla segnalazione giunta al numero di emergenza NUE 112 per una tentata rapina in corso presso un ristorante. Secondo la ricostruzione, l’uomo sarebbe entrato all’interno del locale e avrebbe minacciando il cassiere con un coltello tentando di ottenere l’incasso della giornata. Resosi conto che alcuni dipendenti avevano prontamente segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine, il 23enne si è immediatamente dato alla fuga a piedi nelle vie limitrofe. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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