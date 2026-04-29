Nel prossimo numero di Topolino sarà presente come ospite uno dei membri del gruppo comico The Jackal. La presenza di questa personalità segna un collegamento tra il mondo dell’umorismo digitale e la storica rivista per ragazzi. L’articolo speciale offrirà ai lettori un’intervista e approfondimenti sulla carriera e le esperienze del comico. La pubblicazione sarà disponibile nelle edicole a breve.

Un grande ospite che arriva direttamente dal mondo comico dei The Jackal, ci aspetta nel prossimo numero di Topolino. In occasione di COMICON Napoli – di scena dal 30 aprile al 3 maggio – su Topolino 3675 sbarca un ospite d’eccezione: Jean Luke Froow! Questo speciale numero del settimanale sarà disponibile (in anteprima esclusiva in Fiera e, a partire dalla settimana successiva, in fumetteria e su Panini.it) con una speciale variant cover realizzata dal celebre disegnatore di comics americani Giuseppe Camuncoli, con protagonista un inedito Gianluca Fru in versione fumetto, insieme a Topolino. Il ritratto è impreziosito da effetti brillanti ed elementi in rilievo che mettono in risalto Topolino e Jean Luke Froow, protagonisti anche di un’inedita avventura all’interno del numero.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Uno dei membri dei The Jackal sarà ospite nel prossimo numero di Topolino

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