Durante la partita tra Bologna e l’Inter, Topalovic, giovane centrocampista sloveno del 2006, ha segnato il suo primo assist in Serie A. La sua azione ha contribuito al pareggio finale di 3-3. Dopo il gol, il giocatore ha festeggiato sui social insieme ai compagni. Thuram ha espresso approvazione per la prestazione del giovane.

Inter News 24 Topalovic, il giovane sloveno classe 2006 decisivo nel 3-3 finale prima di festeggiare sui social insieme ai compagni di squadra. Una serata da ricordare per Luka Topalovic, protagonista nel finale del 3-3 tra Bologna e Inter. Il classe 2006 ha infatti firmato il suo primo assist in Serie A, entrando nel tabellino della gara con una giocata decisiva per la formazione guidata in panchina da Cristian Chivu. Topalovic, il filtrante d’oro per Diouf e il divertente botta e risposta con Tikus. Subentrato nei minuti finali, il centrocampista sloveno ha cambiato il ritmo dell’azione che ha portato al gol del definitivo 3-3 di Andy Diouf, con un filtrante preciso che ha tagliato la difesa avversaria. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Primo assist in Serie A per Topalovic: il talento dell’Inter brilla a Bologna e Thuram lo approva

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Pareggio esplosivo tra Bologna e Inter: chi ha sorpreso al Dall'Ara

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