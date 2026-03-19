Stankovic verso il ritorno all’Inter? Il progetto nerazzurro per riportare a Milano il talento del 2005

Il progetto nerazzurro prevede il ritorno di Stankovic all’Inter, con l’obiettivo di riportare a Milano il talento nato nel 2005 e figlio d’arte dell’ex giocatore. La famiglia Stankovic mantiene un legame ormai storico con i colori nerazzurri, e le trattative sono in corso per definire il trasferimento. La società lavora per formalizzare l’accordo e integrare il giovane nel settore giovanile.

Perrone Inter, la pista prende quota! La mossa di Zanetti, ma c’è un’incognita col Como Mercato Milan, il piano ambizioso di Tare per il ritorno in Champions: Goretzka e Gila in prima fila, ma non manca la concorrenza! Restes Juve, il sogno per la porta del futuro passa dalla Champions League: il Tolosa fissa il prezzo! Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 30ª giornata. Assente Manganiello dopo Inter Atalanta Morto Hartono, Como in lutto: addio ad uno dei fratelli proprietari del club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Stankovic verso il ritorno all’Inter? Il progetto nerazzurro per riportare a Milano il talento del 2005 Articoli correlati Stankovic Inter, il piano nerazzurro per il ritorno del figlio d’artedi Redazione Inter News 24Stankovic Inter, i vertici di Viale della Liberazione hanno tracciato la strada per il rientro del giovane talento serbo,... Stankovic Inter, il figlio d’arte sogna il ritorno in nerazzurro. Romano chiarisce: ecco quante sono le possibilitàMercato Inter, dalla Germania arrivano novità per Goretzka: «Ecco quante possibilità ci sono che accetti i nerazzurri…» Solet Inter, la rivelazione:... Contenuti e approfondimenti su Stankovic verso Temi più discussi: Filip Stankovic lo ha fatto ancora: il Venezia domina il Padova, ma lui si produce in un'altra parata capolavoro; Inter-Atalanta, le probabili formazioni: Dumfries verso il ritorno, dubbio per Bastoni; Stankovic, un prestito da quasi 15 milioni di euro: il ritorno del Drago; Verso Sampdoria-Venezia, Filip Stankovi? ritorna al Luigi Ferraris. E se non fosse stato per Pietro Accardi... CdS - Non solo Aleksandar, anche Filip Stankovic può tornare all'Inter: il puntoNon solo Aleksandar, anche Filip Stankovic sogna il ritorno all'Inter. Ceduto al Venezia a titolo definitivo per due milioni di euro, per l'estremo difensore i nerazzurri vantano il 50% sulla futura r ... msn.com Verso Sampdoria-Venezia, Filip Stankovi? ritorna al Luigi Ferraris. E se non fosse stato per Pietro Accardi…Sampdoria-Venezia sarà la prima partita da avversario al Ferraris per Stankovic, portiere che sarebbe potuto rimanere se non fosse stato per Accardi ... clubdoria46.it La rivoluzione estiva: nuovo tentativo per Koné, Stankovic verso il riscatto #inter #kone #roma #stankovic - facebook.com facebook Il figlio d'arte e figliol prodigo già si muove verso #valori alti con mezza Europa che lo osserva Il più prezioso del #Belgio (all-time) diventa... Leggete le novità dell' #aggiornamento dei valori belgi della #JupilerProLeague nella news! x.com