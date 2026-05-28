A Parma, due insegnanti sono stati aggrediti da un gruppo di studenti dopo averli rimproverati. I ragazzi li hanno spintonati e colpiti con calci e pugni. L’incidente è avvenuto all’interno di una scuola superiore e non ci sono stati feriti gravi. La polizia ha avviato indagini per identificare i responsabili. Nessuna persona è stata arrestata, ma sono stati presi provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti coinvolti.

A Parma, dopo un semplice rimprovero, due insegnanti delle scuole superiori sono stati aggrediti, spintonanti e presi a cinghiate da un gruppo di ragazzi. Al di là della solita insopportabile retorica politicamente corretta per cui i dettagli sugli aggressori vengono omessi, il fatto grave è la dichiarazione del Provveditore secondo cui, dal momento che non vi sono feriti, la scuola deve educare e non sanzionare. Al di là dello sconcerto, tale posizione denota, da un lato, una resa alla violenza delle baby gang e, dall'altro, una presunta incompatibilità, quasi ontologica, tra repressione ed educazione. Un'incompatibilità che non esiste. Tuttavia, la soluzione di breve periodo a tali comportamenti violenti non può che essere repressiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tolleranza zero per le baby gang è rispetto verso le vittime

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