Non hai diritto di parola e le spacca il naso | Baby Gang e le accuse di violenza sulla fidanzata

Il 17 marzo 2206, a Milano, si è diffusa la notizia che il trapper noto come Baby Gang, il cui vero nome è Zaccaria Mouhib, è stato coinvolto in un procedimento legale che include accuse di detenzione, cessione e porto illegale di armi da fuoco, ricettazione, rapina e lesioni. Recentemente, sono emerse anche accuse di maltrattamenti familiari nei confronti della sua compagna, con un episodio in cui le avrebbe spaccato il naso dopo averle detto

Milano, 17 marzo 2206 – Alle accuse non nuove di detenzione, cessione e porto illegale, ricettazione di armi da fuoco comuni e da guerra, di rapina e lesioni si aggiunge quella di maltrattamenti familiari per il trapper Baby Gang, nome d'arte di Zaccaria Mouhib nei confronti della compagna. Il gip di Lecco, su richiesta della procura, ha disposto la custodia cautelare in carcere per il cantante. Stando alle indagini dei carabinieri lecchesi, “dal 2023 in avanti Baby Gang aveva costantemente reso la convivenza insopportabile” - si legge nell'ordinanza - per la ragazza, “avendo impostato il loro rapporto in modo tale da trovarsi in una posizione di supremazia su di lei e da renderla succube di lui, avendola gettata in uno stato di prostrazione psicologica tale da averla indotta ad assecondare tutti i suoi desiderata". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Non hai diritto di parola” e le spacca il naso: Baby Gang e le accuse di violenza sulla fidanzata Articoli correlati Uno Mattina, gaffe di Claudia Conte: "Quello che emerge per quanto riguarda le gang bang... Le baby gang, i maranza" - VIDEOGaffe della portavoce dell'Osservatorio Bullismo e Disagio Giovanile Claudia Conte in diretta a Uno Mattina. Baby Gang arrestato: accuse di rapine, maltrattamenti e armiIl rapper 24enne, già coinvolto in diversi procedimenti giudiziari, è stato arrestato dai carabinieri di Lecco insieme ad altre persone della sua... “Io ho il coltello in tasca”. Choc a Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio e studio gelati Tutti gli aggiornamenti su Baby Gang Temi più discussi: Baby Gang, il trapper (di nuovo) in carcere: arrestato per armi, rapina e maltrattamenti. Nei guai anche il suo entourage criminale; Le violenze di Baby Gang sulla compagna, 'non hai diritto di parola'; Droga all'Arcella, supertelecamere incastrano la babygang di magrebini; Rapporto Disarmati 2026: rapine minorili raddoppiate, armi tra i ragazzi triplicate. Docente di Diritto in ogni scuola. Le violenze di Baby Gang sulla compagna, 'non hai diritto di parola'Un lungo capo di imputazione con le minacce, i pestaggi, le offese, gli insulti e le vessazioni che il trapper Baby Gang, ossia il 24enne Zaccaria Mouhib, avrebbe inflitto alla sua compagna convivent ... ansa.it Baby Gang arrestato di nuovo | Fermato a Lecco con le accuse di rapine, maltrattamenti e armiIl trapper Baby Gang è stato nuovamente arrestato oggi a Lecco: le accuse nei suoi confronti sono di maltrattamenti, armi e rapine ... ilsussidiario.net Armi, rapina e maltrattamenti: nuovo arresto per il trapper Baby Gang- - facebook.com facebook Solo pochi giorni fa il cantante è stato condannato a due anni e otto mesi per detenzione e porto di una pistola clandestina. #BabyGang x.com