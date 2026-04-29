Dagli una coltellata che diventa virale la baby gang che si spacciava per i Nas Le manette e le minacce | così terrorizzavano le vittime – Il video

Una baby gang attiva nel Reggino è finita sotto inchiesta dopo aver minacciato e terrorizzato le vittime. Durante le indagini, è stato diffuso un video in cui uno degli indagati fa un commento inquietante, dicendo: «Se gli dai una coltellata questo video diventa virale». Le forze dell'ordine hanno arrestato alcuni membri del gruppo, che si spacciavano per appartenenti ai Nas e usavano minacce e violenze per intimidire.

«Se gli dai una coltellata questo video diventa virale», dice uno degli indagati della baby gang attiva a Melicucco, nel Reggino. Pestaggi, vessazioni e atti degradanti venivano ripresi, montati e fatti circolare tra risate e incitamenti, fino a trasformarsi in uno strumento di affermazione interna al gruppo. In una delle clip i ragazzi si accaniscono con crudeltà anche su un animale, mentre nelle chat esibiscono fucili e pistole, con espressioni riconducibili a logiche di controllo del territorio. Operazione “Marijoa”: cinque giovani fermati nel Reggino. Il blitz dei carabinieri è scattato nella mattina di mercoledì 29 aprile, al termine dell’operazione Marijoa coordinata dalla Procura di Palmi con il procuratore Emanuele Crescenti e il sostituto Letterio De Domenico.🔗 Leggi su Open.online Picchiato e accoltellato da una babygang a Milano: le immagini del pestaggio Notizie correlate Leggi anche: "Se gli dai una coltellata questo video diventa virale": sgominata baby gang a Gioia Tauro “Se gli dai una coltellata questo video diventa virale”: smantellata la baby-gang del terrore a Gioia TauroAll'alba i carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di cinque giovani, di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Alessandria, donna uccisa per strada con una coltellata alla gola: fermato ex convivente; Gioia Tauro, Se gli dai una coltellata questo video diventa virale: sgominata baby banda del terrore; Se gli dai una coltellata il video diventa virale, sgominata baby-banda del terrore a Gioia Tauro: 3 arresti; Se gli dai una coltellata questo video diventa virale: sgominata baby gang nel Reggino. «Se gli dai una coltellata il video diventa virale»: arrestati tre giovani, tra le accuse sequestro di persona e uccisione di animaliUn orrore pianificato per i social, dove la violenza estrema diventa contenuto da condividere. È lo scenario inquietante emerso dall'operazione «Marijoa», condotta ... corriereadriatico.it Gioia Tauro, Se gli dai una coltellata questo video diventa virale: sgominata baby banda del terroreAll’alba operazione dei carabinieri, eseguito il provvedimento del Gip del Tribunale di Palmi nei confronti di 5 giovani di cui tre finiti agli arresti domiciliari ... corrieredellacalabria.it Kia EV2 arriva in città. E lo fa alla grande. Entrando in una dimensione viva e innovativa della mobilità, il nuovo crossover elettrico di Kia esce fuori dagli schemi e dagli schermi, come nella campagna lanciata su Milano e Roma. #Kia #MovementThatInspires # - facebook.com facebook Novità dai prossimi Mondiali: i cartellini gialli inflitti dagli arbitri saranno 'azzerati' dopo la fase a gironi e dopo i quarti. E' quanto prevede una norma che sarà varata dal Consiglio Fifa, in programma oggi a Vancouver. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com