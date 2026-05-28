Tok Tok Chi è? | l’ultima tappa del progetto di educazione sessuo-affettiva per le scuole con Fiorella Mannoia

A Milano si è svolta l’ultima tappa di un progetto di educazione sessuo-affettiva rivolto alle scuole, con la partecipazione di Fiorella Mannoia. L'iniziativa mira a promuovere il dialogo con i giovani e a sottolineare l’importanza della consapevolezza in ambito sessuale e affettivo.

A Milano l'ultima tappa di un percorso che porta al centro il dialogo con le nuove generazioni e il valore della consapevolezza. Un progetto che ha dato spazio a incontri, riflessioni e momenti di confronto su temi fondamentali per il presente e il futuro dei giovani.A chiudere questo viaggio è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Lanno scorso si è deciso tutto sullultima salita, il Mur de Huy, e a spuntarla fu Pieterse

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