Tok-Tok Chi è? | 100 studenti delle medie di Pedrengo a lezione di affettività e rispetto

Mercoledì 6 maggio, presso la scuola secondaria “F. Nullo” di Pedrengo, si è svolta la cerimonia finale del progetto “Tok-Tok. Chi è?”, coinvolgendo cento studenti delle medie. L’iniziativa ha previsto lezioni sul tema dell’affettività e del rispetto, con l’obiettivo di promuovere dialogo e consapevolezza tra i giovani. La giornata ha visto momenti di confronto tra studenti, insegnanti e figure coinvolte nel progetto.

La secondaria “F.Nullo” è stata una delle tre tappe italiane del progetto (una al Nord, una al Centro e una al Sud) ideato da Fondazione Una Nessuna Centomila, ScuolAttiva e Axa Italia Si è celebrato mercoledì 6 maggio, alla scuola secondaria “F.Nullo” di Pedrengo l’evento conclusivo del progetto “Tok-Tok. Chi è?”. L’iniziativa si inserisce in un percorso che, a partire dal 2024, Fondazione Una Nessuna Centomila, ScuolAttiva e AXA Italia hanno abbracciato per portare l’educazione affettiva nelle scuole di tutta Italia e costruire un modello educativo scalabile, capace di prevenire e contrastare la violenza di genere. “Tok Tok, Chi è?” prende...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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