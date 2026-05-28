Scuola Una Nessuna Centomila e Axa in classe con ‘Tok Tok – Chi è?’

Una Nessuna Centomila e Axa sono entrate nelle classi della scuola media Mauri di Milano con il progetto ‘Tok Tok – Chi è?’. La cantante Fiorella Mannoia ha partecipato all’iniziativa, coinvolgendo gli studenti in attività e incontri. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani su temi sociali e promuovere il dialogo tra studenti e figure pubbliche. L’intervento si è svolto all’interno del percorso educativo della scuola.

Fiorella Mannoia con fondazione ‘ Una Nessuna Centomila ‘ e Axa tra i giovanissimi della scuola media Mauri di Milano. Gli alunni hanno riservato un’accoglienza calorosa alla cantante e a Marisa Passera oltre che a Giulia Minoli e Celeste Costantino – rispettivamente presidente e vicepresidente di Una Nessuna Centomila – Simona Frassone, Presidentessa di ScuolAttiva ETS e Chiara Soldano, Ceo di AXA Italia. L’occasione è stata una mattinata di sensibilizzazione degli studenti – che l’anno scorso erano stati coinvolti nel ciclo di incontri “La fatica di essere medie” – al tema dell’ educazione sessuo-affettiva con il progetto “ Tok Tok – Chi... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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