Achille Lauro, dopo aver partecipato come co-conduttore a Sanremo, ha iniziato il suo tour nei palazzetti italiani. Il cantante si esibirà a Firenze il 21 e 22 marzo alle ore 21, portando sul palco il suo repertorio musicale. La tournée segue le tappe già svolte in diverse città e prosegue con concerti programmati in varie località del paese.

di Maurizio Costanzo Dalla città dei fiori alla città del giglio. Dopo l’esperienza da co-conduttore a Sanremo, Achille Lauro è partito con il suo tour nei palazzetti che il 21 e 22 marzo (ore 21) lo porterà a Firenze. Sul palco del Nelson Mandela Forum, attraverso i suoi tanti successi, darà vita ad una serata in musica che attraverserà le varie fasi della sua attività artistica. Ma quello di Achille Lauro è solo uno dei grandi concerti in programma nei prossimi giorni. A cominciare da domani alle ore 21, quando al teatro fiorentino Cartiere Carrara arrivano i Nomadi. Su questo stesso palco, e alla stessa ora, il 20 marzo in concerto gli Abba Dream, in un tributo agli Abba, mentre il 27 marzo sarà la volta di Nek, nell’ambito del tour con cui sta attraversando tutta l’Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il potere della musica. Si balla e si canta. Un mese di concerti

Articoli correlati

Leggi anche: Apre “Je so’ pazz, cucina e ammuina”: il ristorante dove si mangia, si canta e si balla

Le feste in piazza per il nuovo anno. Si balla e si cantadi Lisa Ciardi Tanti big, una miriade di proposte, in Toscana, per dire addio al 2025 e dare il benvenuto al nuovo anno.

Il TRUCCO che i cantanti usano per avere una VOCE più CORPOSA

Approfondimenti e contenuti su Il potere della musica Si balla e si...

Temi più discussi: Il potere della musica. Si balla e si canta. Un mese di concerti; L’apocalisse pop secondo Neuwirth e Jelinek; Mentifricio a Roma: la rassegna culturale a sostegno del benessere psicologico presenta Una musica può fare; Dirty Sound Magnet, confrontarsi con il proprio doppio.

Il potere immenso della musica a scuola: abbatte barriere (anche linguistiche) e crea comunitàChe il vocabolario collettivo si vada man mano impoverendo non è una novità, a partire – purtroppo – dai banchi di scuola, dove invece dovrebbe rivelarsi in perpetua crescita. Qualcuno però ha deciso ... quotidiano.net

Crescendo, il potere salvifico della musicaIl potere salvifico della musica anche nei confronti della politica tutto in un film. Si tratta di CRESCENDO #makemusicnotwar di Dror Zahavi, liberamente ispirato alla storia della West-Eastern Divan ... ansa.it

Il 22 e 23 marzo gli italiani saranno chiamati a votare su una riforma che riguarda uno dei pilastri della nostra democrazia: l’equilibrio tra potere politico e magistratura. Per questo, a pochi giorni dal voto, ci ritroveremo a Roma per l’evento conclusivo della - facebook.com facebook

L’analisi del momento internazionale in cui ci troviamo è semplicissima. Tristemente semplice. Il modello fossile, predatorio, patriarcale, coloniale al potere non vede nella #guerra un'anomalia o un’eccezione, ma proprio il contrario, come un elemento del sist x.com