Lo scimpanzé che canta e suona la batteria con le assi di legno | la scoperta che cambia le origini della musica

Un esemplare di scimpanzé di 26 anni ha smontato le assi di legno del pavimento e le ha utilizzate per suonare una batteria fatta in casa. Durante l’esperimento, l’animale ha mantenuto un ritmo stabile, accompagnato da vocalizzazioni e un’espressione che ricordava il gioco. Questa scoperta suggerisce che la capacità di produrre suoni musicali potrebbe non essere esclusiva dell’uomo.

Ayumu, uno scimpanzé di 26 anni, ha smontato le assi del pavimento e le ha usate per suonare. Con ritmo stabile, vocalizzazioni e un'espressione “da gioco”: forse la musica non è più una questione umana. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati L’alcol test incastra gli scimpanzé: le analisi delle urine confermano che si “ubriacano” con la frutta fermentataLe analisi delle urine confermano che gli scimpanzé che vivono in Uganda assumono regolarmente alcol: la frutta fermentata li espone all'etanolo più... È morta Ai, la scimpanzé “geniale” che amava disegnare e che ha messo in discussione il confine tra umani e altri primatiAi, una scimpanzé dalle straordinarie capacità cognitive, sapeva leggere, contare e disegnare. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lo scimpanzé che 8220 canta 8221 e... Discussioni sull' argomento I bonobo si arrabbiano come gli scimpanzé: lo studio spiega che i comportamenti aggressivi dipendono dal genere; Il bonobo che gioca a fare finta; Sun Wukong, il Re delle Scimmie: dal Viaggio in Occidente alla cultura pop mondiale; Punch ha trovato l’amore? Il macaco virale viene fotografato mentre si accoccola e BACIA un’altra scimmia. Il pollice opponibile è la caratteristica che permette di distinguere l'uomo dai primati,dai gorilla e gli scimpanzé. Tutti gli uomini hanno il pollice opponibile. Tutti tranne quello che ieri a Cagliari ha lanciato un bicchiere 'ncap a De Bruyne mentre batteva un calci x.com Quale sarà la destinazione misteriosa del secondo episodio di “Ma che viaggi ti fai” Provate a indovinare nei commenti! Domani alle 14:30 avrete la risposta! #sharewood #viaggi #scimpanzé #destinazione #gorilla - facebook.com facebook