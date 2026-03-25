Lo scimpanzé che canta e suona la batteria con le assi di legno | la scoperta che cambia le origini della musica

Da fanpage.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esemplare di scimpanzé di 26 anni ha smontato le assi di legno del pavimento e le ha utilizzate per suonare una batteria fatta in casa. Durante l’esperimento, l’animale ha mantenuto un ritmo stabile, accompagnato da vocalizzazioni e un’espressione che ricordava il gioco. Questa scoperta suggerisce che la capacità di produrre suoni musicali potrebbe non essere esclusiva dell’uomo.

Ayumu, uno scimpanzé di 26 anni, ha smontato le assi del pavimento e le ha usate per suonare. Con ritmo stabile, vocalizzazioni e un'espressione “da gioco”: forse la musica non è più una questione umana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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