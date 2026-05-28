Un museo ha aperto un'esposizione in cui i visitatori possono toccare un capolavoro della pittura, usando solo le dita. Le opere sono state rese fruibili tramite un sistema che permette di percepirne le texture e i dettagli attraverso il tatto. L’iniziativa mira a offrire un’esperienza sensoriale alternativa, eliminando le barriere visive. La mostra include dipinti storici, adattati per essere toccati e esplorati manualmente. L’obiettivo è coinvolgere anche persone con disabilità visive o sensoriali.

Vedere un capolavoro della pittura con le dita. “Guardarlo“ con i polpastrelli. Coglierne lo spessore dei tratti, l’estensione delle pennellate, la delicatezza o la forza della stesura del colore. È l’inizio di un nuovo modo di vivere l’arte, per consentire di apprezzarla anche a chi non può goderne con gli occhi perché cieco o ipovedente. Tra i fautori del piccolo grande miracolo per valorizzare i beni culturali e renderli universalmente fruibili ci sono anche i ricercatori del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, che hanno realizzato un modello in 3D del dipinto San Romano e San Rocco intercedono presso l’Eterno. È un affresco datato tra il 1477 e il 1478 realizzato da Perugino, il divin pittore scomparso nel 1523 all’età di 75 anni, tra i più grandi maestri del Rinascimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Toccare un capolavoro . Nuovo modo di vivere l’arte. Il miracolo del Politecnico

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