Museo Kronos e Cupola del Guercino | un nuovo modo di vivere il patrimonio tra esperienza e libertà

Dal 25 aprile, il Museo Kronos e la Cupola del Guercino aprono le porte a un nuovo modo di esplorare il patrimonio culturale. L’obiettivo è offrire visite che siano più di semplici percorsi, puntando a creare un’esperienza personale e accessibile a tutti. La rinnovata apertura mira a coinvolgere i visitatori attraverso modalità che permettano di vivere l’arte e la storia in modo più libero e diretto.

Da sabato 25 aprile il Museo Kronos e la Cupola del Guercino si preparano a inaugurare una nuova fase, fondata su un’idea semplice ma ambiziosa: trasformare la visita in un’esperienza personale, accessibile e profondamente coinvolgente. Il progetto, sviluppato per l’Ufficio dei Beni Culturali.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Primavera ad Arte 2026: torna la rassegna culturale tra Museo Kronos, Cattedrale e Cupola del GuercinoTorna anche quest’anno Primavera ad Arte, la rassegna culturale promossa da Museo Kronos e dalla Cattedrale di Piacenza, che dal 21 marzo al 3 maggio... Museo Kronos e Cupola: nuova libertà e ingressi a soli 1€? Cosa sapere Il Museo Kronos di Piacenza introduce ingressi per i residenti a 1 euro durante la settimana. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Kronos e cupola del Guercino: si apre con tante novità; Il Museo Kronos ancora più vicino alla città: percorsi interattivi e salita in Cupola in autonomia; Al Museo Kronos un pomeriggio dedicato ai più piccoli alla scoperta del Guercino. Il Museo Kronos ancora più vicino alla città: percorsi interattivi e salita in Cupola in autonomiaIl Museo Kronos e la Cupola del Guercino si preparano a inaugurare una nuova fase, fondata su un’idea semplice ma ambiziosa: trasformare la visita in ... piacenzasera.it Primavera ad Arte 2026: torna la rassegna culturale tra Museo Kronos, Cattedrale e Cupola del GuercinoTorna anche quest’anno Primavera ad Arte, la rassegna culturale promossa da Museo Kronos e dalla Cattedrale di Piacenza, che dal 21 marzo al 3 maggio 2026 accompagnerà il pubblico in un viaggio tra ... ilpiacenza.it "KRONOS, viaggio nella storia e nel tempo. Il Museo Archeologico "Domenico Ryolo" di Milazzo, ospitato nell'ex carcerato borbonico nel Quartiere degli Spagnoli, espone reperti che coprono un arco temporale dal Neolitico all'Età Bizantina. La collezione è pa facebook