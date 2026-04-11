Il bestiario fantastico di San Marco | Un nuovo modo per vivere l’arte

All’interno della chiesa di San Marco, un progetto artistico intende mettere in relazione elementi storici e contemporanei attraverso un’installazione che coinvolge diverse forme d’arte. L’obiettivo è comunicare ai visitatori che il luogo si rinnova costantemente, offrendo nuove opportunità di esperienza e scoperta. L’iniziativa è rivolta sia ai fiorentini che ai turisti, invitandoli a esplorare un ambiente che unisce passato e presente.

"Un dialogo tra antico e contemporaneo tra varie forme d’arte con cui noi vogliamo dire ai fiorentini e ai turisti che San Marco è un luogo che si rinnova, che li aspetta per offrire nuove occasioni e nuove esperienze". Così Carlotta Paola Brovadan, la nuova direttrice regionale Musei nazionali Toscana del Mic, in occasione dell’inaugurazione della mostra ’ La biblioteca svelata: il bestiario fantastico ’ – la sua prima uscita pubblica – che ha aperto ieri al museo di San Marco dove sarà visitabile fino al 31 ottobre. Si tratta della prima mostra-dossier dedicata ai codici miniati conservati nella storica biblioteca del complesso, progettata nel Quattrocento da Michelozzo e considerata uno dei primi esempi di biblioteca pubblica in Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il bestiario fantastico di San Marco: "Un nuovo modo per vivere l’arte" Al Museo di San Marco ‘Il bestiario fantastico’(Adnkronos) – Il Museo di San Marco dii Firenze inaugura e apre al pubblico da sabato 11 aprile “La Biblioteca svelata: il bestiario fantastico”,... Monster Hunter, umani e celebri mostri del bestiario fantasticoSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Temi più discussi: Al Museo di San Marco 'Il bestiario fantastico'; A Firenze, la prima mostra-dossier del Museo di San Marco sui codici miniati e i bestiari della sua storica Biblioteca; La Biblioteca svelata: il bestiario fantastico è la mostra del Museo di San Marco dedicata ai codici miniati – ASCOLTA; Il bestiario fantastico di San Marco: Un nuovo modo per vivere l’arte. Il bestiario fantastico di San Marco: Un nuovo modo per vivere l’arteAperta la prima mostra-dossier dedicata ai codici miniati conservati nella storica biblioteca del complesso. La direttrice: Un dialogo tra antico e contemporaneo per offrire al pubblico esperienze se ... lanazione.it Al Museo di San Marco 'Il bestiario fantastico'Il Museo di San Marco dii Firenze inaugura e apre al pubblico da sabato 11 aprile La Biblioteca svelata: il bestiario fantastico, prima mostra-dossier dedicata ai codici miniati conservati nella sto ... adnkronos.com Venezia: la "Pala d’Oro" della Basilica di San Marco è uno dei più straordinari capolavori dell’arte medievale europea. Si tratta di una pala d’altare interamente rivestita in oro e decorata con smalti e pietre preziose, che colpisce immediatamente per la sua ricc - facebook.com facebook Entrare in San Marco 596 significa immergersi in un #laboratorio dove, da materiali semplici, SI CREA MERAVIGLIA. I nostri artigiani sono un patrimonio della città x.com