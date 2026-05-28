Il matrimonio tra Tiziano Ferro e Victor Allen si è tenuto nel 2019 con due cerimonie, una a Los Angeles e una a Sabaudia; nel 2022 hanno annunciato di essere diventati genitori di Margherita e Andre e, nel settembre 2023, la coppia si è separata. Dopo il divorzio, Tiziano Ferro ha ottenuto la custodia dei figli, ritrovando luce in un periodo particolarmente difficile. Le emozioni di quel periodo sono finite in Sono un grande, il suo ultimo disco, che il cantante ha così definito via Instagram: «Sono un grande mi ha dato la possibilità di ricostruirmi come artista e come persona: è lo specchio di tutto ciò che ho vissuto nell’ultimo periodo. Mi ha portato a vivere ogni cosa con uno spirito nuovo, più avventuroso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tiziano Ferro stringe le mani dei figli sul palco durante le prove del tour: «Ogni tanto ho bisogno di essere preso per mano»

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Laura Pausini a Tiziano Ferro sul palco dellAriston: ben tornato a Casa

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