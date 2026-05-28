Un rappresentante ha aperto alla possibilità di coinvolgere anche gli esclusi, affermando che si cercano convergenze tra i vari gruppi. Ha sottolineato che ogni voto conta e ha invitato a partecipare alle urne, anche attraverso i social media. La campagna elettorale si svolge quindi anche online, con l’obiettivo di raggiungere chi desidera condividere un cambiamento.

"La campagna elettorale si fa anche via social. Chiamiamo al voto chi vuole condividere con noi il cambiamento". A distanza di due giorni dal responso delle urne prende forma la nuova farse della campagna elettorale in vista del ballottaggio del 7 e dell’8 giugno. I giorni che ci separano da quelle date non sono molti, ma saranno intensi per il candidato sindaco del centrosinistra Gianluca Tittarelli che ha ottenuto il 41,95% dei voti. "Non abbiamo ancora parlato con Sigona, Ripa e Orioli – spiega Tittarelli –, anche se abbiamo aperto le porte. Stiamo cercando di capire se ci sono convergenze. Mi sento, invece, in ogni momento con la mia coalizione che mi ha sostenuto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tittarelli apre agli esclusi: "Cerchiamo convergenze". Ogni voto è importante"

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