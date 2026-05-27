La Procura della FIGC ha aperto un'inchiesta su presunte pressioni esterne che avrebbero influenzato il voto negativo a una arbitra, Ferrieri Caputi. Le indagini si inseriscono in un contesto di tensioni interne all’Associazione italiana arbitri, già sotto osservazione per un’inchiesta sulla gestione di un ex designatore. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità delle presunte influenze.

Un nuovo caso rischia di travolgere l’ Associazione italiana arbitri in una fase già delicata, segnata dall’ inchiesta della Procura di Milano sull’ex designatore Gianluca Rocchi e dalle tensioni interne sul futuro dell’ Aia. La Procura federale della Figc ha aperto un fascicolo dopo l’esposto presentato da Guido Alfonsi, presidente della sezione Aia dell’Aquila, che denuncia presunte anomalie nelle valutazioni arbitrali dell’ultima giornata di campionato e nella conseguente dismissione di Federico Dionisi dai ruoli Can A-B. Al centro del caso c’è il voto assegnato a Maria Sole Ferrieri Caputi per Lazio-Pisa e un sospetto cambio di osservatori arbitrali, secondo Alfonsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuove accuse agli arbitri: “Voto negativo a Ferrieri Caputi indotto dall’alto”. La Procura Figc apre un’inchiesta

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