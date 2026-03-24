Infermieri italiani sempre più richiesti all’estero. Questa volta è il Canada a lanciare una campagna di reclutamento senza precedenti nel nostro Paese: stipendi fino a cinquemila euro al mese per chi è disposto a trasferirsi nella regione del Québec. Mentre il sistema sanitario italiano affronta una carenza strutturale stimata in oltre 65.000 professionisti, il Québec, la provincia francofona del Nord America, ha messo nel mirino l’eccellenza della formazione infermieristica italiana, offrendo pacchetti di assunzione allettanti, a patto di avere voglia e possibilità di trasferirsi armi e bagagli. Stipendi e benefici: un confronto impari. La spinta principale verso l’esodo è, inevitabilmente, economica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Cerchiamo infermieri italiani”: stipendio da 5000 euro, benefit esclusi. La proposta “indecente” che arriva dal Canada

Articoli correlati

Il Canada vuole gli infermieri italiani e offre 5mila euro al mese. Vaccaro (Nursind): «Da noi stipendi sotto la media Ue. Così rischiamo che partano tutti»Sul sito dell’Institut français Italia compare un’offerta di lavoro rivolta agli infermieri italiani disposti a trasferirsi in Canada.

Leggi anche: Roberto Vannacci, la 'proposta indecente' al Generale: "Un fascista, ma ci farei sesso"

Tutto quello che riguarda Cerchiamo infermieri

Temi più discussi: Il Canada cerca infermieri italiani: Stipendi fino a 5mila euro al mese. Ecco i requisiti e come candidarsi; Il Canada cerca infermieri italiani: Stipendi fino a 5mila euro al mese; Sanità, Nursing Up: Crisi professione infermieristica, è allarme tra fughe e dimissioni - Pressenza; REPORT NURSING UP: ALLARME INFERMIERI IN FUGA DAL SSN. NON È SOLO LO STIPENDIO POCO DIGNITOSO. SISTEMA NON REGGE PIÙ E RISCHIA DI IMPLODERE!.

Infermieri italiani, offerte di lavoro in Canada: stipendi fino a 5mila euro al meseLeggi su Sky TG24 l'articolo Infermieri italiani, offerte di lavoro in Canada: stipendi fino a 5mila euro al mese ... tg24.sky.it

Canada assume infermieri italiani con stipendi competitivi: requisiti, iter di candidatura e prospettive di carrieraInfermieri italiani cercasi a Montréal con stipendi tripli e trasferimento pagato Il governo del Québec e alcune strutture sanitarie di Montréal cerca ... assodigitale.it

Infermieri in fuga, scende in campo l’Ausl: “Cerchiamo anche casa per loro” x.com

Offerta di lavoro in Sardegna: Infermieri/e full-time da inserire in struttura sanitaria pubblica a Cagliari annuncio completo: https://sardalavoro.it/cagliari/infermieri-sanitaria - facebook