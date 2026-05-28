Tirrenia arriva il Flex Tour | fitness divertimento e nutrizione per uno stile di vita sano e attivo

Herbalife annuncia la seconda edizione del Flex Tour, un evento itinerante che si svolgerà in diverse città italiane. La manifestazione combina attività di fitness, momenti di divertimento e consigli sulla nutrizione, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo e salutare. L’iniziativa si rivolge a un pubblico interessato a migliorare il benessere attraverso esercizio fisico e alimentazione equilibrata, portando Herbalife direttamente nelle principali località del paese.

Herbalife, azienda leader nel settore della nutrizione e del benessere, annuncia la seconda edizione del Flex Tour, un'iniziativa itinerante che toccherà le principali città italiane, portando l'energia e i valori dell'azienda direttamente sul territorio.La quarta tappa sarà il 30 maggio a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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