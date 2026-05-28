Tirrenia arriva il Flex Tour | fitness divertimento e nutrizione per uno stile di vita sano e attivo

Da pisatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Herbalife annuncia la seconda edizione del Flex Tour, un evento itinerante che si svolgerà in diverse città italiane. La manifestazione combina attività di fitness, momenti di divertimento e consigli sulla nutrizione, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo e salutare. L’iniziativa si rivolge a un pubblico interessato a migliorare il benessere attraverso esercizio fisico e alimentazione equilibrata, portando Herbalife direttamente nelle principali località del paese.

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Herbalife, azienda leader nel settore della nutrizione e del benessere, annuncia la seconda edizione del Flex Tour, un'iniziativa itinerante che toccherà le principali città italiane, portando l'energia e i valori dell'azienda direttamente sul territorio.La quarta tappa sarà il 30 maggio a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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