Run 5.30 | cinque chilometri di corsa o di cammino per promuovere uno stile di vita sano
Ogni giorno alle 5:30 del mattino, si svolge una corsa o una camminata di cinque chilometri nel centro della città. L’evento, aperto a tutti, non è competitivo e mira a incoraggiare uno stile di vita più attivo. Durante l’attività si promuovono anche temi legati a alimentazione, cultura e arte, coinvolgendo le persone nel contesto urbano in cui vivono e lavorano.
Cinque chilometri - non competitivi - di corsa o di cammino nel cuore della città alle 5:30 di un giorno lavorativo per promuovere un sano stile di vita attraverso il movimento, il cibo, la cultura, l’arte e l’esperienza, nel contesto in cui la gente vive e lavora. Tutto questo, con un evento.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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