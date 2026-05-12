Run 5.30 | cinque chilometri di corsa o di cammino per promuovere uno stile di vita sano

Ogni giorno alle 5:30 del mattino, si svolge una corsa o una camminata di cinque chilometri nel centro della città. L’evento, aperto a tutti, non è competitivo e mira a incoraggiare uno stile di vita più attivo. Durante l’attività si promuovono anche temi legati a alimentazione, cultura e arte, coinvolgendo le persone nel contesto urbano in cui vivono e lavorano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui