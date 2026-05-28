TimVision Play porta Sorrentino e Mainetti | accordo PiperFilm sui film italiani

TimVision Play ha siglato un accordo con PiperFilm per aggiungere al suo catalogo film italiani, tra cui opere di Sorrentino e Mainetti. I titoli saranno disponibili in streaming in esclusiva dopo l’uscita nelle sale cinematografiche. La novità riguarda film che, fino ad ora, potevano essere visti solo in sala o in altre piattaforme. L’accordo interessa esclusivamente i titoli prodotti da PiperFilm.

Da Sorrentino a Mainetti: TimVision Play amplia il catalogo con i titoli PiperFilm, disponibili in esclusiva streaming dopo l’uscita al cinema. TimVision Play rafforza il suo legame con il cinema italiano siglando una partnership con PiperFilm, che garantisce alla piattaforma di TIM l’accesso, in seconda finestra esclusiva di distribuzione e prima dell’esordio sulla tv lineare, ad alcuni tra i titoli più rappresentativi della recente produzione nazionale. Un accordo che conferma l’impegno di TimVision Play nel sostenere e valorizzare il cinema italiano, offrendo al pubblico film che hanno già lasciato il segno nelle sale e che ora trovano una nuova vita nello streaming. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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