Su TimVision Play arriva il cinema italiano di PiperFilm

Da ilgiornale.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su TimVision Play arriva il cinema italiano di PiperFilm. La piattaforma ha stretto una collaborazione con la casa di produzione per offrire contenuti italiani sul proprio catalogo. La partnership prevede l'inserimento di film prodotti da PiperFilm, disponibili per gli utenti di TimVision Play. La scelta riguarda titoli di diverse stagioni, distribuiti attraverso il servizio di streaming. La collaborazione mira a ampliare l’offerta di film italiani sulla piattaforma.

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TimVision Play rafforza il suo legame con il cinema italiano siglando una partnership con PiperFilm, che garantisce alla piattaforma di TIM l’accesso, in seconda finestra esclusiva di distribuzione e prima dell’esordio sulla tv lineare, ad alcuni tra i titoli più rappresentativi della recente produzione nazionale. Un accordo che conferma l’impegno di TimVision Play nel sostenere e valorizzare il cinema italiano, offrendo al pubblico film che hanno già lasciato il segno nelle sale e che ora trovano una nuova vita nello streaming. Il primo titolo, già disponibile, è Parthenope, l’acclamato film di Paolo Sorrentino che ha segnato uno dei momenti più apprezzati delle ultime stagioni cinematografiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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