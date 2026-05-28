tim su timvision play arriva il cinema italiano di piperfilm

Su TimVision Play è arrivato il catalogo di PiperFilm, che include film italiani. La piattaforma ha annunciato una collaborazione con la casa di produzione, portando nuovi titoli sul servizio di streaming. La scelta riguarda film di vario genere, prodotti in Italia e disponibili per gli abbonati. Non sono stati forniti dettagli sui titoli specifici o sui tempi di disponibilità. La partnership si concentra sull’aggiunta di contenuti italiani alla libreria di TimVision Play.

TimVision Play rafforza il suo legame con il cinema italiano siglando una partnership con PiperFilm, che garantisce alla piattaforma di TIM l'accesso, in seconda finestra esclusiva di distribuzione e prima dell'esordio sulla tv lineare, ad alcuni tra i titoli più rappresentativi della recente produzione nazionale. Un accordo che conferma l'impegno di TimVision Play nel sostenere e valorizzare il cinema italiano, offrendo al pubblico film che hanno già lasciato il segno nelle sale e che ora trovano una nuova vita nello streaming. Il primo titolo, già disponibile, è Parthenope, l'acclamato film di Paolo Sorrentino che ha segnato uno dei momenti più apprezzati delle ultime stagioni cinematografiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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