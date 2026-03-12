Nove ombre nella giungla messicana – La serie thriller debutta su TimVision Play

Nove ombre nella giungla messicana debutta su TimVision Play con Eric McCormack in un thriller di Anthony Horowitz tra misteri e omicidi Dal 12 marzo arriva in anteprima esclusiva su TimVision Play la nuova serie thriller ‘Nove ombre nella giungla messicana’ (Nine Bodies in a Mexican Morgue), un'avvincente storia originale scritta dal celebre scrittore inglese Anthony Horowitz. Un piccolo aereo con 10 persone a bordo si schianta nella giungla. su Digital-News.it Nove ombre nella giungla messicana debutta su TimVision Play con Eric McCormack in un thriller di Anthony Horowitz tra misteri e omicidi. Dal 12 marzo arriva in anteprima esclusiva... 🔗 Leggi su Digital-news.it

