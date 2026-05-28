Tifo e solidarietà 50 anni di fede azzurra a La Vela

Il 19 e il 20 giugno si terrà a La Vela l’evento “50 anni di fede azzurra”. La manifestazione celebra mezzo secolo di tifoseria e passione per la squadra locale. Sono previsti incontri, mostre e iniziative dedicate ai sostenitori. L’evento mira a riunire la comunità di tifosi e appassionati, rafforzando il senso di appartenenza. Non sono stati annunciati altri dettagli sulla durata o sulle attività specifiche.

Il 19 e il 20 giugno sono i giorni da segnare sul calendario per tutti i tifosi e appassionati dell’Empoli. In queste due date si terrà infatti a La Vela Margherita Hack di Avane la festa per il mezzo secolo di vita del tifo empolese. Una due giorni intitolata “50 anni di fede azzurra“, il cui ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza, che ripercorrerà le tappe più significative della squadra empolese: dagli anni della prima Serie A fino alla storica qualificazione ai preliminari di Coppa UEFA, passando per tutti i protagonisti che in questi cinque decenni hanno portato con onore il nome di Empoli in giro per l’Italia. Oltre ad una... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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