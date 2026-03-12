Don Luigi Caracciolo | 50 anni di fede nel Salento

La comunità del Salento piange la scomparsa di don Luigi Caracciolo, figura nota e apprezzata nel territorio per oltre cinquant'anni di attività religiosa. La sua presenza ha segnato molte generazioni di fedeli e ha lasciato un ricordo indelebile nel tessuto sociale locale. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra i membri della parrocchia e gli abitanti della zona.

La comunità del Salento ha perso una delle sue figure più radicate nel tessuto sociale e religioso con la scomparsa di don Luigi Caracciolo. Il sacerdote, originario di Corsano e deceduto a 83 anni, aveva trascorso decenni come parroco nella chiesa della Maria Santissima Annunziata a Castro. L’evento si è verificato il 12 marzo 2026, segnando la fine di un lungo servizio che ha unito idealmente diverse comunità e diocesi. Le autorità locali e i gruppi civici hanno già espresso cordoglio per l’impatto che questa perdita avrà sulla vita spirituale della regione. Una vita dedicata al ministero tra Maglie e Castro. Nato il 21 dicembre 1942, il percorso di don Luigi non è stato un semplice passaggio amministrativo ma un radicamento profondo nelle terre del basso Salento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

