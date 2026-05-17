Cinquant'anni prima di Sinner, la Roma di Panatta si distingue per undici match point annullati e il calore del pubblico del Foro Italico. La terra rossa si tinge di azzurro mentre gli appassionati assistono a momenti di grande tensione e spettacolo. Il numero undici, simbolicamente presente nella cultura religiosa e magica, acquista un significato speciale in quel periodo. La passione per il tennis si manifesta attraverso episodi che restano impressi nella memoria degli spettatori, rendendo quella stagione un capitolo fondamentale.

L’undici nel Cristianesimo è associato agli apostoli mentre nell’ esoterismo e nella magia è considerato il primo numero maestro. Nel tennis invece rimanda spesso a un momento preciso, soprattutto se si parla di racchetta azzurra: il primo turno degli Internazionali d’Italia 1976 tra Adriano Panatta e Kim Warwick. Il torneo dell’ultimo trionfo di un azzurro a Roma, 50 anni fa, prima del successo di Jannik Sinner. Undici come gli 11 match point annullati da Panatta all’australiano. Dieci sul servizio dell’avversario. Inizia così la cavalcata di Panatta in quella edizione. Dopo il 6-3 per Warwick e il 6-4 del romano, l’australiano si ritrova 5-1 nel terzo, e con sei occasioni per chiudere sul 5-2: tutte salvate da Panatta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Roma di Panatta 50 anni prima di Sinner: gli 11 match point annullati, il tifo del Foro Italico, la terra rossa che si colora di azzurro

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