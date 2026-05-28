L’online è quasi un universo a sé e lo dimostra il fatto che nascono nuove parole per descrivere emozioni e azioni che si compiono sul web. Una di queste è clout chaser, da clout, termine inglese che indica potere e influenza, specialmente sui social media. Essere un clout chaser vuol dire essere alla costante ricerca di attenzioni e fama sui social. Il termine, quasi sempre negativo, viene utilizzato soprattutto quando qualcuno si attacca a una celebrità, un trend, una controversia o un momento virale solo per guadagnare follower o visibilità. C’è un trend nuovo che impazza? Bene, chi lo segue, anche se il trend non è di proprio interesse, solo per ottenere qualche follower in più o finge amicizia con un creator famoso è un clout chaser. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ti hanno mai dato del clout chaser? Ecco cosa significa davvero questa “accusa” online

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National Ratel Spokesman Respond to Bayelsa state First Lady press statement

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