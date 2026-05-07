Durante un interrogatorio presso la Procura di Pavia, un teste ha fornito chiarimenti sulle intercettazioni legate al caso di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Le dichiarazioni hanno riacceso l’attenzione sul procedimento giudiziario e sui dettagli emersi nel corso delle indagini. La vicenda, che ha coinvolto diverse perizie e testimonianze, continua a essere al centro di discussioni legali e mediatiche.

L’interrogatorio di Andrea Sempio davanti alla Procura di Pavia ha riacceso il dibattito sul delitto di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Ma mentre gli inquirenti sembrano avvicinarsi alla chiusura della nuova indagine, c’è chi continua a mettere in dubbio la solidità del quadro accusatorio. Tra le voci più critiche c’è quella della criminologa Roberta Bruzzone, intervenuta durante una diretta di Fanpage.it per analizzare gli ultimi sviluppi del caso. Secondo Bruzzone, l’elemento che nelle ultime ore aveva attirato maggiore attenzione — un audio ambientale in possesso dei pm — avrebbe già perso gran parte della sua forza investigativa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, Bruzzone sull’intercettazione: “Ecco cosa significa davvero”

Le novità di Garlasco su Stasi e Sempio: cosa significano e cosa può succedere

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