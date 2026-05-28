"Non sai fare nulla, non sai cucinare", "ti rimando in Pakistan, lì ti faccio uccidere". Avrebbe afferrato la moglie per la gola, tirandole i capelli e colpendola con calci e pugni alla testa. È quanto avrebbe subito una donna che vive a Montecosaro. Sotto accusa per i reati di maltrattamenti e lesioni aggravata suo marito, un operaio 45enne. Gli episodi da chiarire sarebbero avvenuti a partire dalla fine del mese di gennaio del 2024. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pubblico ministero Rosanna Buccini, il pakistano avrebbe maltrattato la moglie anche di fronte ai loro bambini, facendole subire continue violenze fisiche e verbali. Durante i litigi l’avrebbe denigrata, dicendole che non era una brava madre, che non sapeva fare nulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ti faccio uccidere", operaio sotto processo

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